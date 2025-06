Ato em SC homenageia vítimas do acidente com balão que deixou oito mortos

Uma semana após a tragédia que chocou o país, balonistas, familiares e moradores de Praia Grande (SC) se reuniram na manhã deste sábado (28) para prestar uma emocionante homenagem às vítimas do acidente com balão de ar quente, ocorrido no último dia 21. O ato foi realizado no campo de decolagem Três Irmãos, local conhecido por ser ponto de partida de voos turísticos na região.

Organizado pela Associação de Pilotos e Empresas de Balonismo (Avibaq), com apoio da Secretaria de Turismo da prefeitura, o evento reuniu profissionais do setor, empresários e representantes do turismo local, além de amigos e familiares das vítimas. Durante a cerimônia, conduzida por um pastor identificado como Giovani, palavras de conforto foram ditas aos presentes.

Em um dos momentos mais marcantes do ato, oito balões brancos foram soltos no céu, representando cada uma das pessoas que perderam a vida no acidente. Os balões carregavam os nomes das vítimas, e os participantes se deram as mãos em sinal de solidariedade e respeito.

Entre os presentes estava uma jovem que sobreviveu ao acidente, mas perdeu os pais na tragédia. Emocionada, ela prestou uma homenagem aos dois. “Eu só tinha vocês”, disse, durante o ato, comovendo quem acompanhava a cerimônia.

O acidente ocorreu no dia 21 de junho, durante um voo turístico com 21 pessoas a bordo. Segundo o depoimento do piloto à Polícia Civil, o balão começou a pegar fogo e ele iniciou uma descida de emergência, orientando os passageiros a saltarem antes da aeronave tocar o solo.

Treze pessoas, incluindo o piloto, conseguiram pular e sobreviver. No entanto, com a redução do peso, o balão voltou a ganhar altitude rapidamente e as chamas se intensificaram, resultando na morte dos oito ocupantes restantes.

A Polícia Civil segue investigando as causas do incêndio, e o caso levantou discussões sobre a regulamentação da atividade de balonismo turístico no Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Ministério Público também acompanham as investigações.

A tragédia deixou um vazio na comunidade local e no setor do turismo de aventura, que é uma das principais atividades econômicas de Praia Grande, conhecida como a “capital dos cânions”.

Com informações do SCC10

