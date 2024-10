Câmera registra momento que dois criminosos perfuram jovem durante roubo na Afonso Pena

Crime ocorreu durante o último feriado. O jovem foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa.

Na madrugada do último feriado, dia 11 de outubro. Uma tentativa de latrocínio ocorreu na Avenida Afonso Pena após um jovem de 22 anos que retornava do trabalho parar para pegar um ônibus na Avenida Afonso Pena, entre as ruas 14 de julho e Calógeras.

Um indivíduo atacou o rapaz pelas costas tentando roubar a mochila. A vítima reagiu instantâneamente a ação, sendo golpeado com um objeto pontiagudo em seu abdômen, mão e no ombro, caindo ao solo e tendo todos seus pertences subtraídos.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada à Santa Casa de Campo Grande, local em que após os devidos cuidados, teve alta e se encontra em recuperação.

A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) conseguiu a identificação do criminoso, J.R.Q (31) morador de rua, com vasta ficha criminal no Estado e também em São Paulo.

Segundo a polícia, o criminoso perfurou o rapaz várias vezes, porque ele não entregou a mochila.

Depois, ao ver o rapaz ensanguentado caído na rua,

correu para se esconder.

Ele disse que iria trocar os objetos por drogas. Um outro indivíduo, que também paticipou da ação, identifricado como J.S.B.F. (19), assistiu a ação criminosa e depois ajudou a vender os objetos roubados na região da antiga rodoviária. Este é um jovem estrangeiro de origem colombiana, que anda pela região central e pratica diversos crimes patrimoniais.

Ambos foram levados até a DERF, onde foram ouvidos e indiciados.

