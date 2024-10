Acidente na BR-060 deixa duas pessoas em estado grave

No inicio desta tarde (23), uma colisão frontal entre dois carros hb20 na BR-060, saída para Sidrolândia, em Campo Grande deixou 6 pessoas feridas.

No carro prata havia um casal e duas crianças, e no vermelho apenas um casal.

De acordo com informações, o acidente ocorreu próximo ao frigorífico da JBS. Todos os passageiros, incluindo os condutores dos veículos estavam usando cinto de segurança.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e estão no local para socorrer as vítima, no qual três delas ficaram presas às ferragens.

Uma das crianças teve uma lesão na clavícula.

A PRF (Policia Rodoviária Federal) está no local e a rodovia segue no padrão pare e siga.

Devido a batida houve um princípio de incêndio, mas foi controlado por pessoas que pararam para ajudar.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram