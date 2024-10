Boletim Epidemiológico da SES mostra que MS teve 121 óbitos por Covid 19 este ano

O Boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado ontem (22), mostra que 121 pessoas morreram de covid-19 este ano, em Mato Grosso do Sul, os últimos três óbitos ocorreram este mês em Campo Grande e Ponta-Porã. O Estado tem mais de 12 mil casos confirmados da doença.

Na Capital, a vítima foi um idoso, de 70 anos, que tinha imunodeficiência e imunodepressão e uma jovem, de 25 anos. Ela tinha obesidade como comorbidade o que pode ter influenciado no agravamento do quadro clínico.

Em Ponta-Porã uma idosa, de 88 anos, que tinha doença cardiovascular crônica e doença neurológica também foi acometida pelo vírus.

As mortes ocorreram nos dias 10, 17 e 18 de outubro respectivamente. .

Em nota a secretaria reforçou que “ao contrário de outros vírus respiratórios, como a Influenza, que circula com maior intensidade em alguns meses do ano (períodos sazonais), a Covid-19 não se restringe a períodos específicos e seu controle está diretamente ligado à imunização da população”.

Desde o início da pandemia, o Estado registrou 637.073 casos confirmados da doença, e 11.302 óbitos.

