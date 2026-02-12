Cães farejadores vão reforçar buscas por adolescente desaparecida há 56 dias em Sidrolândia

A Polícia Civil realizou nessa quarta-feira (11) uma nova operação de busca em uma área de mata de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, mas não localizou a adolescente Isabelly Alves Casanatto, de 14 anos, desaparecida há 56 dias. A jovem sumiu no dia 17 de dezembro de 2025, após sair de casa, no Bairro São Bento, e não retornar.

Segundo o delegado Edson Caetano, responsável pelo caso, as investigações seguem em andamento. “As investigações continuam em ritmo intenso. Testemunhas seguem sendo ouvidas e diversas diligências estão em curso”, afirmou. A ação desta quarta ocorreu após o surgimento de indícios de que a adolescente poderia ter passado pela região onde as buscas foram concentradas.

A operação mobilizou equipes da Delegacia de Sidrolândia, do GOI (Grupo de Operações e Investigações), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Apesar do trabalho realizado ao longo de todo o dia, nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Isabelly foi encontrada.

De acordo com o delegado, os trabalhos devem ser retomados nos próximos dias com reforço especializado. “As buscas terão apoio da unidade de cães farejadores do Corpo de Bombeiros”, informou. Ele destacou ainda que todas as informações recebidas são apuradas. “Todas as denúncias estão sendo rigorosamente checadas.”

A Polícia Civil também verificou denúncias sobre possíveis localizações da adolescente nos municípios de Três Lagoas, Nova Alvorada e Campo Grande, mas nenhuma delas se confirmou. “A Polícia Civil reitera seu compromisso com o caso e segue trabalhando de forma ininterrupta”, ressaltou Edson Caetano.

Isabelly saiu de casa por volta das 18h do dia 17 de dezembro, vestindo short jeans e blusa rosa. Conforme relato da mãe, a auxiliar de serviços gerais Valeria Alves Ramalho, de 37 anos, a adolescente saiu de bicicleta e não levou documentos nem outros pertences pessoais.

O desaparecimento foi registrado no mesmo dia pela família. Desde então, parentes e amigos realizam buscas e divulgam informações nas redes sociais. Na noite de terça-feira (10), a mãe da adolescente fez um manifesto em frente à delegacia de Sidrolândia para cobrar avanços nas investigações, afirmando que ainda não havia sido ouvida formalmente.

Qualquer informação que possa ajudar a localizar Isabelly pode ser repassada à Polícia Civil ou diretamente à mãe, pelo telefone (67) 99174-2033.

