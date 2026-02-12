Gaeco realiza nova operação e recolhe documentos na Prefeitura de Coxim

Uma viatura do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado) amanheceu nesta quinta-feira (12) em frente à Prefeitura de Coxim, município localizado a 253 quilômetros de Campo Grande. Esta é a segunda operação do grupo realizada nesta semana em prefeituras de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações divulgadas pelo site Edição MS, equipes do Gaeco estiveram na Gerência de Licitação, onde recolheram documentos. O promotor de Justiça de Coxim, Michel Maesano Mancuelho, chegou ao prédio por volta das 7h para acompanhar os trabalhos.

Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre o objetivo da operação. A reportagem tentou contato com o prefeito Edilson Magro (PP) e com a administração municipal, mas não obteve retorno. Coxim já foi alvo de investigações anteriores do Gaeco. Em 2024 e 2025, o grupo deflagrou duas fases da operação Grilagem de Papel no município.

Em novembro de 2024, a ação resultou no afastamento de dois servidores públicos, suspeitos de envolvimento em fraudes. O procedimento investigava crimes como corrupção passiva, falsidade ideológica e organização criminosa. Já em maio do ano passado, quatro pessoas foram presas durante apuração de irregularidades em processos de regularização fundiária.

Nesta semana, o Gaeco também realizou operações nas prefeituras de Rio Negro e Corguinho, na última terça-feira, em ações voltadas ao combate à corrupção no interior do Estado.

