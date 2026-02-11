Três suspeitos de roubo com agressões são presos em Guia Lopes da Laguna

Vítima foi atacada enquanto caminhava junto da irmã com chutes e ameaçada de morte antes de ter bicicleta elétrica levada; investigação reuniu imagens e depoimentos que ajudaram na identificação do trio

Três homens foram presos nesta terça-feira (10), suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido em Guia Lopes da Laguna. As prisões são resultado de uma investigação iniciada logo após o crime, registrado na madrugada do dia 31 de janeiro.

De acordo com as apurações, a vítima, um homem de 38 anos, caminhava pela rua acompanhado da irmã quando foi abordada pelos suspeitos. Durante a ação, o homem foi agredido com tapas e chutes, derrubado ao chão e ameaçado de morte.

Após as agressões, os suspeitos levaram uma bicicleta elétrica e fugiram do local. A vítima precisou receber atendimento médico no hospital do município devido às lesões.

Durante as investigações, foram ouvidas testemunhas e analisadas imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do crime, o que contribuiu para a identificação dos suspeitos e o esclarecimento da dinâmica do roubo.

Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou as prisões. Os três suspeitos foram localizados e levados para a Delegacia de Guia Lopes da Laguna, onde prestaram depoimento. Eles permanecem detidos e à disposição da Justiça.

As investigações continuam até a conclusão do caso e posterior encaminhamento do inquérito ao Poder Judiciário.

