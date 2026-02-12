Funsat oferece 1.115 vagas de emprego nesta quinta-feira (12)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta quinta-feira (12), 1.115 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 116 profissões e foram anunciadas por 128 empresas cadastradas na Agência de Empregos da Fundação.

O encaminhamento para entrevistas é realizado para trabalhadores com cadastro atualizado no sistema. A atualização é rápida e pode ser feita presencialmente com a equipe da Funsat. O atendimento começa às 7h, no Polo Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699, ou na unidade central, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Vagas com e sem exigência de experiência

Um dos destaques do dia é que 70% das vagas não exigem experiência prévia. As oportunidades incluem vagas para treinamento remunerado e contratos temporários.

Entre as funções com maior número de postos estão: operador de caixa (115 vagas, sendo 104 sem exigência de experiência), repositor de supermercados (53), operador de telemarketing ativo (50), auxiliar de cozinha (22 vagas, sendo 14 sem experiência), estoquista (16 vagas, sendo 10 sem experiência), servente de pedreiro (9) e vendedor interno (7 vagas, sendo 2 sem experiência).

Há também 10 vagas para garçom, com contrato de até 180 dias e registro em CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Oportunidades exclusivas para PCD

Para PCD (pessoas com deficiência), estão disponíveis 94 vagas distribuídas em cinco funções: auxiliar de confecção (80), vigilante (10), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (1) e empacotador à mão (1).

A Funsat reforça a importância de manter o cadastro atualizado para garantir o encaminhamento às vagas disponíveis e ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho.