Buscas por caseiro atacado por onça-pintada são retomadas no Pantanal

Equipes da Polícia Militar Ambiental concentram esforços na região do pesqueiro Touro Morto, onde foram encontrados vestígios que indicam ataque do felino

As equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda retomaram, na manhã desta terça-feira (22), as buscas por Jorge Ávalo, de 60 anos, desaparecido desde ontem na região do Pantanal. Conhecido como “Jorginho”, ele é o cuidador do pesqueiro Touro Morto, localizado no entroncamento dos rios Miranda e Aquidauana, local onde há fortes indícios de que tenha sido vítima de um ataque de onça-pintada.

De acordo com a PMA, duas equipes permanecem na área desde o início das buscas na segunda-feira, e um novo grupo foi deslocado hoje para reforçar as operações. O acesso até o local é feito por barco, em um trajeto que leva cerca de uma hora. Um helicóptero também deve ser novamente utilizado para sobrevoos e apoio na localização do desaparecido.

A hipótese de ataque por onça-pintada ganhou força após a descoberta de pegadas do felino, marcas de sangue e fragmentos orgânicos que podem ser restos humanos, encontrados nas proximidades do pesqueiro. Os vestígios indicam que o ataque teria sido cometido por um único animal adulto.

Segundo relatos anteriores do próprio Jorge à PMA, a presença de onças na região era frequente. Em um vídeo recente, ele comentou sobre uma possível disputa territorial entre dois felinos que estariam rondando o pesqueiro, informação que levanta preocupações sobre o comportamento agressivo e o aumento da atividade das onças na área.

As buscas continuam e a PMA mantém o alerta para moradores e visitantes da região, reforçando orientações de segurança em áreas de risco de presença de grandes felinos.

As investigações seguem em andamento e novos detalhes devem ser divulgados conforme os trabalhos de busca avancem.

