Sol aparece, mas chuva persiste nesta terça-feira (22) em Mato Grosso do Sul

Apesar do tempo firme em boa parte do Estado, pancadas isoladas e ventos fortes ainda são esperados, especialmente no norte

Nesta terça-feira (22), o tempo segue com sol entre nuvens no Estado, mas a possibilidade de chuva não está descartada. A atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo estável na maior parte do estado, porém áreas de instabilidade associadas à umidade e cavados em níveis médios da atmosfera podem provocar pancadas isoladas de chuva e até tempestades, especialmente na região norte.

As temperaturas variam conforme a região. No sul e sudeste, as mínimas ficam entre 16°C e 20°C, com máximas de até 29°C. Já no sudoeste e Pantanal, os termômetros devem registrar entre 19°C e 24°C pela manhã e chegar a 31°C à tarde. No bolsão, leste e norte, o calor será mais intenso, com máximas de até 34°C.

Na Capital, o dia deve ser de céu parcialmente nublado, com temperaturas entre 19°C e 31°C. Os ventos sopram do sul e leste com intensidade entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas ainda mais fortes em pontos isolados.

