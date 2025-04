Adolescentes armados com faca assaltam motorista de aplicativo em Campo Grande; veículo é recuperado

Cinco pessoas, sendo quatro adolescentes e um homem adulto, foram detidas na noite de segunda-feira (21) após assaltarem um motorista de aplicativo no Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Os adolescentes, armados com faca, simularam uma situação de emergência durante a corrida para surpreender a vítima, um homem de aproximadamente 60 anos.

Segundo informações do registro policial, o motorista foi chamado para uma corrida aparentemente comum, mas no trajeto um dos jovens fingiu estar passando mal, alegando que iria vomitar, o que levou o condutor a parar o veículo. Nesse momento, outro adolescente tentou golpeá-lo no pescoço com uma faca. O ataque falhou, mas serviu como ameaça para que o grupo anunciasse o assalto.

Sob coerção, o motorista foi obrigado a sair do carro e fugir correndo. Apesar da violência, ele não sofreu ferimentos e conseguiu escapar com seu celular, acionando rapidamente a Polícia Militar.

Ainda conforme informações do registro policial, durante as buscas, os policiais localizaram o Volkswagen UP branco roubado no Bairro Cristo Redentor. No interior do veículo estavam os quatro adolescentes envolvidos na ação e um homem adulto, que teria embarcado após o crime. Dois dos menores usavam máscaras no momento da abordagem policial.

O carro foi recuperado e devolvido ao proprietário. Todos os envolvidos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil agora investiga a participação do adulto na ação criminosa e se há ligação do grupo com outros assaltos na região.

Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos físicos. A PM alerta para que motoristas de aplicativo redobrem a atenção, especialmente durante corridas noturnas e em áreas de risco.

