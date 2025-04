Caseiro desaparece após suspeita de ataque de onça em região ribeirinha de Aquidauana

Pegadas do animal foram encontradas junto a vestígios de sangue; ataque pode ter ocorrido durante a madrugada

Um suposto ataque de onça resultou no desaparecimento de um caseiro na zona rural de Aquidauana, no interior do Estado, e reacendeu o alerta entre moradores ribeirinhos da região do rio Miranda. A vítima, identificada apenas como Jorge, era conhecida localmente como “Seu Jorge” e trabalhava em uma fazenda próxima ao local onde pegadas do animal e vestígios da vítima foram encontrados.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), a ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (21), mas os indícios apontam que o ataque aconteceu durante a madrugada. Equipes da corporação foram enviadas até a região do ataque, de difícil acesso, localizada a cerca de duas horas de barco da cidade de Miranda.

No local, peritos encontraram sangue do homem e rastros do felino que, segundo os policiais, são compatíveis com pegadas de onça. Um vídeo feito por outros caseiros da área mostra as marcas no chão e a trilha deixada pela perseguição. Também há registro de sangue no caminho por onde a vítima teria tentado fugir.

“Seu Jorge” era conhecido na região e trabalhava havia anos como caseiro. Moradores relataram à PMA que é comum ver onças circulando pelas margens do rio, especialmente durante a noite. As investigações seguem em andamento.

