Briga por ciúmes termina com casa incendiada e jovem ferida em Campo Grande

Uma briga de casal terminou com uma casa completamente destruída por um incêndio na madrugada desta quinta-feira (3), no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. A jovem de 19 anos foi levada para a delegacia, enquanto o namorado, de 26 anos, fugiu do local. Segundo a mãe da vítima, o desentendimento teria sido motivado por ciúmes.

Conforme relatado pela diarista, mãe da jovem, o casal estava junto há quatro meses e já morava na casa onde ocorreu o incidente. Na noite de quarta-feira (2), a jovem teria ido acompanhar uma tia na maternidade. Durante esse tempo, o namorado começou a enviar mensagens acusando-a de traição.

Por volta das 22h, quando a jovem retornou para casa, houve uma discussão. Ela pediu que o rapaz deixasse a residência, mas ele reagiu com violência, desferindo um chute em seu peito. A vítima bateu contra o portão. Em meio à agressão, a jovem pegou uma faca e atingiu o namorado na perna. Ele também a feriu durante a briga.

Após o confronto físico, a jovem saiu da casa e, pouco tempo depois, o fogo começou. “Foi ele. Ele estava dentro da casa e ela fora. Aí começou esse fogaréu que destruiu tudo”, afirmou a mãe, que presenciou a fuga do rapaz e socorreu a filha. “Ela me contou que ele estava batendo nela”, disse.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas, mas a residência ficou totalmente destruída. A jovem foi atendida e, em seguida, levada à delegacia. Segundo a mãe, a jovem afirmou que essa foi a primeira e última vez que sofreu agressão do namorado.

Um vídeo publicado no status do WhatsApp da jovem, supostamente postado pelo rapaz, mostra o incêndio em andamento. Ele aparece nas imagens e, em tom de deboche, escreveu nas legendas: “bora andar de jaula” e “kakakakakak achei foi pouco”.

A jovem tem uma filha de 2 anos de outro relacionamento. A criança, segundo a diarista, estava na casa do pai no momento do incêndio e não presenciou o ocorrido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como violência doméstica, lesão corporal e possível incêndio criminoso. O suspeito segue foragido.

