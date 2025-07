Caminhonete apresenta problema e 1 tonelada de maconha é apreendida em Água Clara

Veíuculo estava na MS-377 e suspeitos do transporte da droga ainda não foram encontrados

Nesta quinta-feira (2), foi apreendida pela polícia uma tonelada de maconha em uma caminhonete na cidade de Água Clara.

A caminhonete Fiat Toro, apresentou problemas mecânicos e teve o motor fundido circulação circulação na rodovia MS-377, aproximadamente 20 km do município de Água Clara

A polícia civil localizou o veículo e realizou a apreensão do entorpecente. Foram encontradfos 1.155,4 kg de maconha que foram retirados de dentro de veículo.

A prisão foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Água Clara.

As investigações continuam para identificar quem realizava o transporte da carga.

