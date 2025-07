Perseguição policial termina em batida e susto para casal de idosos em Nova Andradina

Uma perseguição policial terminou em acidente e muito susto na noite desta quarta-feira (2), em Nova Andradina, a 297 km de Campo Grande. Durante a tentativa de abordar um motociclista em atitude suspeita, uma viatura da Polícia Militar perdeu o controle e colidiu com força contra o muro de uma residência no bairro Ulisses Pinheiro.

O caso aconteceu por volta das 20h, no cruzamento das ruas Santo Antônio e José Monteiro Magalhães. De acordo com testemunhas, o motociclista desobedeceu à ordem de parada dos policiais e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro.

Ao tentar acompanhar o suspeito, o motorista da viatura fez uma conversão brusca e perdeu o controle do veículo, que acabou colidindo violentamente contra o muro de uma casa. A batida destruiu parte da estrutura, que havia sido recém-reformada. Segundo os moradores, o pedreiro havia finalizado o reboco interno naquela mesma tarde.

Apesar do forte impacto, ninguém se feriu. Quatro policiais estavam na viatura no momento da colisão e saíram ilesos. O casal de idosos morador da casa assistia à movimentação da calçada, a poucos metros do ponto da batida. “Deus nos livrou”, disse, emocionada, a moradora de 73 anos.

O motociclista suspeito conseguiu escapar e, até a publicação desta matéria, ainda não havia sido localizado.

A frente da viatura e o muro atingido ficaram bastante danificados. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou perícia no local. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais