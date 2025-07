Funsat oferece mais de 2 mil vagas de emprego nesta quinta-feira em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com 2.088 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (3), em Campo Grande, para 127 diferentes profissões. A maioria das oportunidades não exige experiência anterior, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou deseja mudar de área.

Do total de vagas, 1.599 são de perfil aberto, ou seja, não exigem experiência. Entre elas, há oportunidades para alimentador de linha de produção, atendente de balcão, estoquista, coletor de lixo, jardineiro, porteiro, auxiliar administrativo, borracheiro e agente de pátio.

As funções com maior número de vagas incluem:

Operador de caixa (310)

Repositor de mercadorias (281)

Auxiliar de limpeza (173)

Serviços de alimentação (79)

Logística (64)

Linha de produção (62)

Repositor em supermercados (60)

Açougueiro (56)

Costureiro na confecção em série (50)

Operador de processo de produção (100)

Telemarketing ativo (100)

A Funsat também disponibiliza nove vagas exclusivas para PcD (pessoas com deficiência), nas funções de auxiliar de linha de produção (5), agente de saneamento, almoxarife, auxiliar de limpeza e auxiliar administrativo.

Os interessados podem procurar a sede da Funsat para mais informações ou realizar o cadastro diretamente no local. A fundação reforça que o número de vagas pode sofrer alterações ao longo do dia, conforme o preenchimento pelas empresas contratantes.