Jovem é morto a tiros em plena luz do dia no Jardim Nhanhá, em Campo Grande

Na tarde deste sábado (21), um jovem ainda não identificado foi assassinado no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande, após ser baleado por ocupantes de uma motocicleta. O crime aconteceu por volta das 11h30 na esquina das ruas Ranulfo Corrêa e Luiz Louzinha. Mesmo com a rápida chegada do Corpo de Bombeiros, a vítima já estava sem vida.

Conforme informações preliminares da delegada plantonista da Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), Mariana Thomáz, o jovem estava caminhando sozinho quando dois homens em uma motocicleta de cor preta, com um adesivo vermelho no escapamento, se aproximaram. O garupa efetuou o primeiro disparo na região do abdome e, ao ver a vítima cair, realizou mais dois tiros na cabeça.

A polícia está investigando o caso e imagens de câmeras de segurança da região foram coletadas para ajudar na identificação dos suspeitos. Até o momento, a motivação para o homicídio permanece desconhecida. Vizinhos relataram que a vítima era conhecida na região.

Segundo relatos da irmã do jovem, ele era dependente químico. Além da Polícia Civil, o Departamento de Homicídios também está acompanhando as investigações. O caso foi registrado como homicídio doloso.

