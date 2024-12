Rodrigo Pacheco faz balanço de mandato e projeta combate a privilégios em 2025

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta sexta-feira (20) que o combate a privilégios deve ser uma das principais pautas do Legislativo em 2025. Em seu balanço sobre os dois mandatos consecutivos à frente do Congresso Nacional, Pacheco definiu 2024 como um ano positivo para o Parlamento.

Rodrigo Pacheco será substituído no início de fevereiro, quando os senadores elegerão um novo presidente da Casa. O favorito para sucedê-lo é Davi Alcolumbre (União-AP), que já recebeu apoio de boa parte das bancadas. Durante declaração à imprensa, Pacheco destacou que o combate aos desperdícios e a busca por maior eficiência no gasto público serão prioritários no próximo ano.

“Certamente, 2025 vai ser pautado por uma discussão sobre a qualidade do gasto público, o tamanho do Estado brasileiro, combater privilégios, combater desperdícios, combater excessos, ter mais eficiência no gasto público. Há uma grande perspectiva de receita, mas, em relação às despesas, nós precisamos ter mais eficiência”, afirmou o senador.

Ele também fez questão de destacar que não considera o setor público como vilão nos gastos da União. Para ele, os servidores são fundamentais para o funcionamento do país. Pacheco cobrou uma “comunhão de esforços” entre o Congresso e o Poder Executivo para melhorar a qualidade do gasto público e defendeu que as emendas parlamentares sejam destinadas a projetos estruturantes.

Balanço de 2024 e realizações durante a presidência

Em sua avaliação de 2024, Rodrigo Pacheco ressaltou a aprovação de medidas importantes, como a regulamentação da reforma tributária, o pacote de corte de gastos e a renegociação de dívidas estaduais. “Foi uma reta final muito produtiva. Consideramos a missão cumprida, e com a perspectiva de um recomeço em 2025: muitas coisas haverão de ser também apreciadas no ano de 2025”, afirmou.

O senador também agradeceu a confiança dos colegas por tê-lo eleito presidente do Senado por duas vezes consecutivas. Ele destacou que suas gestões foram marcadas pelo respeito ao diálogo e pelo debate político democrático, promovendo a convivência entre diferentes posicionamentos.

Com informações do SBT News

