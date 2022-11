Brasileiro suspeito de matar e ocultar corpo de ex-mulher é expulso do Paraguai

O brasileiro Emiliano Edulfo Lopez Fernandes, de 52 anos, foi extraditado do Paraguai na noite de ontem (8). De acordo com a Polícia Civil e também da Polícia Nacional, ele é o principal suspeito de matar e ocultar o corpo de Felipa Moreno Ojeda, de 33 anos, encontrada enterrada nos fundos de uma residência em Ponta Porã, município brasileiro que faz fronteira seca com o Paraguai.

A extradição do foragido da justiça brasileira aconteceu pela Ponte da Amizade por volta das 19h45 (horário de Brasília). Emiliano estava algemado no momento em que os agentes do Departamento de Investigações do Distrito de San Alberto, entregou o suspeito de matar, Felipa Ojeda, aos agentes do Centro de Inteligência da Polícia Federal pela cidade de Foz do Iguaçu (PR).

Prisão em flagrante de Emiliano Lopez

Emiliano Edulfo Lopez Fernandes, de 52 anos, foi preso na tarde de ontem (8), durante um bloqueio policial no Distrito de San Alberto, município paraguaio localizado no Departamento do Alto Paraná, região sul do Paraguai. De acordo com a Polícia Nacional, o foragido da justiça brasileira usava documentos falsos.

Após checagem no sistema policial, após cruzar dados da Polícia Civil brasileira com a Polícia Nacional, foi descoberto um mandado de prisão em aberto sobre o feminicídio de Felipa Moreno Ojeda, de 33 anos.

A vítima estava sumida ha 4 meses, após ser encontrada enterrada nos fundos de uma residência na cidade de Ponta Porã. Informações preliminares que o Portal O Estado Online teve acesso, Felipa foi enterrada debaixo de uma churrasqueira. A descoberta do corpo de Felipa Ojeda foi devida a uma ligação anônima.

Emiliano Lopez está agora nas mãos da Polícia Federal do Brasil em Foz do Iguaçu e ainda hoje, será entregue ao Ministério Publico que seguirá os procedimentos da justiça brasileira.

