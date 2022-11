Corpo de mulher é encontrado enterrado aos fundos de residência

O corpo de Felipa Moreno Ojeda, de 33 anos, foi encontrada dentro de uma cova aos fundos de uma residência no Jardim Primor, em Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. Informações da Polícia Civil, o ex-companheiro da vítima éo principal suspeito do crime e está foragido.

Conforme o registro da ocorrência, o corpo de Felipa estava enterrado aos fundos da residência. Equipes da Polícia Civil da Fronteira chegaram no local após uma denúncia anônima. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) do município que faz fronteira seca com Pedro Juan Caballero.

Uma equipe da perícia da Polícia Civil e médicos legistas estiveram no local e o corpo da vítima passará por exames necroscópicos para tentar identificar as causas da morte.

Ainda de acordo com a polícia, o ex-companheiro de Felipa, que está foragido, é o principal suspeito da morte. Na época do sumiço, ele chegou a ser ouvido e liberado pela polícia. De acordo com a polícia, o principal suspeito tem uma extensa ficha criminal na fronteira.

As investigações continuam na localização dos suspeitos. O caso foi registrado na DAM de Ponta Porã.

