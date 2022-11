Rede de supermercados oferece mais de 100 vagas de emprego nesta quarta-feira

Para quem está em busca de emprego o Grupo Pereira disponibiliza nesta quarta-feira (9), mais de 100 vagas de emprego para as novas lojas da rede, Comper Itanhangá e Fort Atacadista Montevidéu, que serão inauguradas em breve em Campo Grande. A ação é realizada em parceria com a Funsat (Fundação Social do Trabalho).

Entre as vagas ofertadas estão a de técnico em carnes, atendente, auxiliar, padeiro, assador, cozinheiro, prevenção, operador de caixa, promotor de cartão vigilante, promotor de carnes, operador de empilhadeira, e repositor na madrugada. Conforme a empresa, para preencher as vagas específicas é necessário ter experiência comprovada em carteira de no mínimo seis meses.

Para participar da ação basta comparecer ao local, com os documentos pessoais e carteira de trabalho. Quem ainda não possui carteira de trabalho terá a chance de emitir o documento no local, para isso é necessário ter um e-mail ativo em seu nome.

Vagas de emprego

Diariamente a Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulga vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). Neste ano a Funsat atendeu 5.443 pessoas em ações itinerante.

Serviço:

A seleção é realizada das 8h às 14h no Fort Atacadista da Coronel Antonino, localizado na Rua São Borja, 586, bairro Vila Rica em Campo Grande. Mais informações podem ser obtidas na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, bairro Vila Glória ou pelo telefone: 4002-0585.

