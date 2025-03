Borracheiro é sequestrado e tem caminhonete roubada em Três Lagoas

Um borracheiro de 41 anos foi rendido por um criminoso armado e teve sua caminhonete roubada na tarde dessa terça-feira (11), em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu enquanto ele prestava socorro mecânico para uma empresa de pneus.

De acordo com o boletim de ocorrência, o borracheiro retornava ao local de trabalho em sua caminhonete quando foi abordado por dois homens em um veículo de passeio. O passageiro do carro desceu armado, anunciou o assalto e obrigou a vítima a entrar no porta-malas do próprio veículo, vendando seus olhos.

ainda conforme o registro policial, cerca de três quilômetros após o sequestro, o criminoso abandonou o borracheiro em uma área de mata e fugiu levando a caminhonete e as ferramentas de trabalho. Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos.

Algum tempo depois, a Polícia Militar foi acionada e informada de que o veículo havia sido abandonado na Rua Trajano dos Santos, conhecida como Boiadeira, a cerca de dois quilômetros da MS-320. A caminhonete estava atolada em uma curva de nível e precisou ser removida com o auxílio de uma escavadeira.

A polícia investiga o caso e realiza buscas para localizar os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.

