Pastório Construtora: Inovação e qualidade no mercado imobiliário

Desde sua fundação em 2021, a Pastório Construtora tem se consolidado como uma das principais referências do setor da construção civil em Santa Catarina (SC). Criada por Denis Pastório, engenheiro civil com mais de 20 anos de experiência, a empresa nasceu com a missão de unir conhecimento técnico, inovação e um olhar atento às necessidades reais dos clientes.

Para o CEO da construtora, a motivação inicial sempre foi romper com padrões convencionais no mercado e oferecer empreendimentos que se destacam pela qualidade, design inteligente e atenção aos detalhes. “Temos a visão de posicionar a Pastório como uma das principais construtoras do Brasil, em uma região onde o metro quadrado é altamente valorizado no país”.

O cuidado e o atendimento personalizado com seus clientes sempre foram uma das principais preocupações da Pastório. O empresário Rafael Valler, recentemente adquiriu a compra de um apartamento da construtora, entrando para o time de clientes satisfeitos com a compra. “O atendimento, em qualquer tipo de negócio é algo primordial, e fui muito bem atendido pelos consultores da Pastório. Estou extremamente satisfeito com o empreendimento, sem falar na qualidade do imóvel que combina conforto e modernidade”.

A relação de cliente, se tornou também uma relação de negócios para o empresário Diego Abib, após a compra de um apartamento da construtora. “Porto Belo é a cidade que mais cresce no mercado imobiliário, com muitas atrações. E assim adquiri meu primeiro apartamento na Pastório, acabei fazendo o link de apresentar meu amigo Acelino Popó Freitas para o Denis, aonde chegaram a fazer uma parceria e o Popó se tornou o garoto propaganda da Pastório. Posteriormente a isso, acabei adquirindo outros apartamentos da Pastório, e hoje virei um parceiro de negócios”.

Ao longo dos anos, a Pastório se tornou sinônimo de confiança, inovação e compromisso com a valorização das regiões onde atua. Atualmente, a Pastório Construtora concentra suas atividades em Santa Catarina, com foco especial nas cidades de Itapema e Porto Belo, regiões que estão em constante crescimento e valorização imobiliária.

Revolucionando o Mercado Imobiliário

O diferencial da empresa está na busca incessante pela inovação e na qualidade de cada detalhe dos seus projetos. Além de utilizar materiais e acabamentos de alto padrão, a empresa investe em tecnologia para transformar a experiência dos clientes. Um exemplo disso é o uso de óculos de realidade virtual, permitindo que futuros moradores visualizem e vivenciem seus imóveis antes mesmo da conclusão das obras.

Com essa combinação de qualidade construtiva, inovação tecnológica e atenção em cada etapa do processo, a Pastório Construtora segue transformando sonhos em realidade. Mais do que oferecer imóveis, a empresa se dedica a criar lares acolhedores, garantindo conforto e satisfação para cada família que escolhe viver em seus empreendimentos.

Em 2024, a empresa entregou o empreendimento Ilha de Belize e tem previstas mais duas entregas para 2025. Além disso, seis obras estão em andamento, e três novos projetos encontram-se em fase de pré-lançamento, com previsão para início das construções em breve. Esse portfólio robusto reforça o compromisso da empresa em desenvolver empreendimentos de alto padrão, sempre priorizando a inovação e o bem-estar dos clientes.

