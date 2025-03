Dono de oficina é preso por adulteração veículos e posse ilegal de arma em Terenos

Na tarde desta segunda-feira (10), um homem foi preso em flagrante por aulterar veículos em Terenos. O suspeito fr 60 anos é dono de uma oficina e no local, foram apreendidos três carros e quatro blocos de motor adulterados, além de uma arma de fogo, calibre .22 e petrechos utilizados na remarcação de sinais identificadores.

A investigação teve início após denúncia anônima. Um dos blocos de motor apreendido estava com restrição de furto registrada no estado de São Paulo. O homem já possuía passagens por adulteração de veículo e porte ilegal de arma de fogo.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos (DEFURV).

