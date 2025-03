Tempestades e calor marcam a quarta-feira em Mato Grosso do Sul

As condições climáticas devem apresentar variações significativas nesta quarta-feira (12) em Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas pela manhã e risco de tempestades intensas a partir da tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chuvas intensas, válido até às 9h, prevendo acumulados entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, além de ventos fortes de 40 a 60 km/h.

De acordo com o Inmet, o alerta indica possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A orientação é para que a população evite buscar abrigo sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em Campo Grande, a manhã deve ser parcialmente ensolarada, com temperaturas em torno de 30°C. No entanto, o avanço de nuvens carregadas à tarde pode resultar em pancadas de chuva e rajadas de vento. Na noite de terça-feira (11), fortes chuvas já provocaram alagamentos na capital. Segundo o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, o volume acumulado chegou a 40,6 mm no bairro Carandá Bosque e 36,1 mm na Vila Carvalho.

Porto Murtinho e Bonito devem registrar 26°C de máxima, Dourados e Maracaju, 28°C, Nova Andradina, 29°C. Em Corumbá os termômetros devem alcançar os 31°C, enquanto Coxim e Três Lagoas, devem registrar 32°C de temperatura máxima.

Ainda de acordo com a previsão meteorológica, a população deve se preparar para mudanças bruscas no tempo ao longo do dia, especialmente nas regiões sul e centro-oeste do estado, onde as tempestades devem ser mais intensas.

Com informações do Inmet

