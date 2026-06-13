Bombeiro preso por feminicídio de enfermeira foge de presídio militar em Campo Grande

O subtenente do Corpo de Bombeiros Militar Elianderson Duarte, de 45 anos, fugiu do Presídio Militar Estadual na noite dessa sexta-feira (12), em Campo Grande. Preso desde março deste ano pelo assassinato da esposa, a enfermeira Liliane de Souza Bonfim Duarte, o militar teria utilizado cordas improvisadas com lençóis para escapar da unidade prisional.

Segundo apurou a reportagem, forças de segurança realizam buscas para localizar o fugitivo. Informações preliminares indicam que Elianderson estava sozinho quando conseguiu escalar o telhado de uma das torres do presídio, pular o muro e seguir em direção a uma área de mata próxima. O alarme da unidade disparou durante a ação, momento em que agentes penais constataram a ausência do detento.

Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgados detalhes oficiais sobre as circunstâncias da fuga nem informações sobre eventual recaptura. A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros Militar para comentar o caso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação da corporação.

Elianderson responde pelo feminicídio da enfermeira Liliane de Souza Bonfim Duarte, que morreu três dias após ser atacada com golpes de marreta dentro da residência da família, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande. O crime teve grande repercussão em Mato Grosso do Sul pela violência empregada e pelo fato de os filhos do casal também terem sido vítimas da agressão.

Conforme a investigação, no dia 3 de março, Liliane sofreu graves ferimentos na cabeça durante o ataque. Uma adolescente de 17 anos e um adolescente de 15 anos ficaram feridos ao tentar defender a mãe, enquanto o filho mais novo, de 13 anos, precisou de atendimento por abalo emocional. A enfermeira permaneceu internada em estado grave, mas morreu em 6 de março. Com a confirmação do óbito, o caso passou a ser tratado como feminicídio consumado. O subtenente também responde por tentativa de feminicídio contra a filha e tentativa de homicídio qualificado contra o filho.

Pouco depois do crime, Elianderson foi preso ao tentar fugir a pé pela Rua Humaitá, no mesmo bairro onde ocorreu o ataque. De acordo com o boletim de ocorrência, moradores avisaram policiais civis sobre a fuga do suspeito, que foi localizado caído no chão e já contido por populares. Na ocasião, o militar se identificou como subtenente do 4º Grupamento de Bombeiros Militar e alegou ter agido em legítima defesa.

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