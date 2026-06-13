Dupla que torturou e manteve idoso em cárcere privado é presa em Ponta Porã

Dois homens suspeitos de roubar, torturar e manter em cárcere privado um idoso de 80 anos foram presos na sexta-feira (12), em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande. Um dos detidos é conhecido pelo apelido de “Alemão” e possui antecedentes por roubo majorado, estelionato e ameaça.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos invadiram a residência da vítima, localizada na Vila Kamel Saad, onde renderam o idoso, amarraram suas mãos e pés e passaram a exigir dinheiro.

Durante o assalto, a vítima foi submetida a agressões físicas, ameaças e atos de tortura para revelar informações bancárias e entregar valores aos criminosos. Conforme o registro policial, o idoso chegou a ser agredido com um pedaço de madeira.

Um dos envolvidos foi localizado e preso primeiro. Durante o depoimento, ele confessou participação no crime e afirmou que os R$ 300 levados da vítima ficaram com “Alemão” e que o dinheiro já havia sido gasto.

Horas depois, durante patrulha na região, os policiais encontraram “Alemão” caminhando por uma rua da cidade. Ele foi abordado e preso no local, sendo encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil.

O caso é investigado como roubo qualificado com resultado de lesão corporal grave, sequestro e cárcere privado, além de tortura qualificada contra pessoa idosa.

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