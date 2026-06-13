Polícia descarta feminicídio na morte de mulher encontrada em casa no Jardim Los Angeles

A Polícia Civil descartou a hipótese de feminicídio na morte de Lucineia da Silva Terres, de 39 anos, encontrada sem vida dentro de sua residência no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande, na sexta-feira (12).
No início das investigações, a suspeita era de que a mulher pudesse ter sido vítima de feminicídio. Segundo as informações, o namorado de Lucineia chegou a ser encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para prestar depoimento.
Entretanto, após uma inspeção detalhada no imóvel e a coleta de depoimentos de testemunhas, os investigadores descartaram a hipótese de feminicídio. Conforme apurado pela polícia, a causa da morte foi um infarto
Diante disso, o namorado foi liberado.
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