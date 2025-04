Bolivianos são presos ao tentar entrar no Brasil com cápsulas de cocaína ingeridas

Em uma operação conjunta realizada nesta sexta-feira (25), a Receita Federal e a Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul prenderam três bolivianos que tentavam cruzar a fronteira em um táxi clandestino. A abordagem aconteceu no Posto Esdras, ponto de fiscalização na linha que separa Corumbá (MS) da Bolívia.

A ação contou com o apoio de um cão farejador, que sinalizou possível presença de entorpecentes nas bagagens dos passageiros. Apesar de nada ter sido encontrado durante a revista dos pertences, o comportamento nervoso de dois homens e uma mulher chamou a atenção dos agentes.

Os três foram conduzidos à Santa Casa de Corumbá, onde exames de raio-X confirmaram as suspeitas: cada um deles havia ingerido cerca de 100 cápsulas de pasta base de cocaína. No total, os agentes contabilizaram aproximadamente 3,5 quilos da droga escondida nos corpos dos suspeitos.

Eles permanecem internados sob escolta policial até que todas as cápsulas sejam expelidas de forma segura. Após o procedimento médico, o trio será encaminhado à Polícia Federal para autuação em flagrante por tráfico internacional de drogas. A ação reforça a vigilância na fronteira, que é considerada uma das principais rotas do tráfico de entorpecentes da Bolívia para o Brasil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais