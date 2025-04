INSS vai devolver descontos indevidos a aposentados e pensionistas no pagamento de maio

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que sofreram descontos indevidos em seus contracheques terão o valor devolvido no pagamento de maio. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (25) pelo Ministério da Previdência Social.

De acordo com o governo federal, a devolução neste primeiro momento será referente aos descontos feitos em abril, relacionados a mensalidades de associações e sindicatos que não foram autorizadas pelos beneficiários. Já os valores descontados antes desse período ainda serão analisados por um grupo especial criado pela Advocacia-Geral da União (AGU).

A medida surge após uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), realizada na última quarta-feira (23), que revelou um esquema de cobranças irregulares. Como consequência da investigação, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi demitido do cargo. Outros cinco servidores e um policial federal também foram afastados por suspeita de envolvimento.

Além da devolução, o governo suspendeu todos os descontos automáticos para entidades nos contracheques dos segurados do INSS. A suspensão visa proteger os beneficiários e garantir que apenas valores devidamente autorizados sejam cobrados.

O Ministério da Previdência orienta que todos os segurados fiquem atentos ao pagamento de maio. Caso identifiquem descontos não reconhecidos, devem procurar imediatamente o INSS para solicitar esclarecimentos e tomar as medidas cabíveis.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais