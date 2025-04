Motorista foge de abordagem e 109 Kg de cocaína são apreendidos pela PRF em Miranda

Na noite da última quinta-feira (24), apreendeu 109 Kg de cocaína pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Miranda.

Os policiais fiscalizavam na BR-262, quando deram ordem de parada a um carro VW/Gol. O condutor não obedeceu a parada dos policiais e iniciou fuga.

A polícia realizou a perseguição, até que o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé e não foi encontrado pelos policiais.

No carro foram encontrados grande quantidade de tabletes de cocaína. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Miranda (MS).

