Jovem morre em confronto com a Força Tática durante abordagem em Campo Grande

Na madrugada deste sábado (26), João Antônio Garcez Mendes, de 24 anos, morreu após ser atingido por um disparo efetuado por um policial da Força Tática, durante uma abordagem na Rua Irineia Sá Carvalho, no Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem teria apontado uma arma de fogo para a equipe policial, o que motivou a reação.

De acordo com o relato oficial, a equipe da Força Tática avistou João Antônio sentado na varanda de casa, ouvindo música no celular enquanto manuseava um objeto que aparentava ser uma arma. Ao notar a aproximação da viatura e o acionamento da sirene, o jovem teria demonstrado nervosismo e corrido para dentro da residência, carregando o objeto.

Os policiais desembarcaram e ordenaram que ele soltasse a arma e saísse com as mãos na cabeça. Como o suspeito não obedeceu, a equipe realizou uma entrada tática no imóvel. João Antônio foi localizado em um dos cômodos e, segundo a ocorrência, ameaçou os agentes, dizendo: “Se entrar, vão tomar”.

Ao tentar visualizar o interior do cômodo, o comandante da guarnição avistou João Antônio segurando a arma e apontando-a em direção aos policiais. Diante da ameaça iminente, um dos militares efetuou um disparo, que atingiu o jovem, fazendo-o cair sobre uma cama.

Ainda conforme o registro policial, imediatamente, a equipe se aproximou para desarmá-lo e iniciou os primeiros socorros. O jovem foi levado à UPA Universitário, onde teve o óbito confirmado.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local. Foram apreendidos um revólver calibre 38 com três munições intactas, pertencente a João Antônio, a pistola 9mm utilizada pelo policial, além de um estojo de munição deflagrada. Um celular e documentos pessoais do jovem também foram recolhidos e entregues na delegacia.

O caso foi registrado e será investigado para apurar as circunstâncias do confronto.

