Casos de dengue aumentam mais de 16% em Mato Grosso do Sul, que já registra 7 mortes em 2025

Mato Grosso do Sul enfrenta um novo avanço da dengue em 2025. De acordo com o boletim da 13ª semana epidemiológica divulgado nessa sexta-feira (4) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), o Estado já contabiliza 6.692 casos prováveis e 2.445 casos confirmados da doença. Em comparação com a semana anterior, os números representam um crescimento de 16,3% nos casos prováveis e de 19,6% nos confirmados.

O documento também confirma sete mortes causadas pela dengue e informa que outras seis estão em investigação. Entre os óbitos confirmados, três vítimas apresentavam comorbidades. As mortes ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã e Coxim. Nos últimos 14 dias, os municípios de Aparecida do Taboado e Figueirão registraram uma incidência média de casos confirmados, o que acende um alerta para a intensificação das medidas de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A campanha de vacinação contra a dengue segue em andamento em Mato Grosso do Sul. Das 241.030 doses recebidas do Ministério da Saúde, 201.349 já foram aplicadas, principalmente em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Além da dengue, a chikungunya também tem avançado no Estado. São 4.668 casos prováveis e 865 confirmados em 2025. Doze desses casos ocorreram em gestantes, grupo considerado de risco. Um óbito foi confirmado no município de Dois Irmãos do Buriti.

Diante do cenário preocupante, a SES reforça o alerta para que a população evite a automedicação e procure imediatamente uma unidade de saúde ao apresentar sintomas como febre alta, dores no corpo, dor de cabeça, manchas na pele e cansaço.

A prevenção continua sendo a principal arma contra as arboviroses. Eliminar criadouros do mosquito, manter caixas d’água tampadas e evitar o acúmulo de água em recipientes são atitudes fundamentais para conter o avanço das doenças.

