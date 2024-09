Bebedeira termina com confusão e homem morto com tiro na cabeça

Na noite do último sábado(21), um homem de 46 anos foi encontrado morto com um tiro na cabeça no bairro Vila Viviane, no município de Corguinho.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído com a barriga para cima e com os ferimentos na cabeça por disparo de arma de fogo.

Ele estaria consumindo bebida alcoólica na casa de um conhecido identificado como Moacir até que começou uma discussão entre os dois, disse a mulher da vítima em relato a polícia.

Outra briga ocorreu quando o casal foi embora do local ao chegarem na casa do filho. A discussão foi entre o homem e a mulher.

Antes do crime fatal, dois homens ameaçaram a vítima com xingamentos e ameaças de morte, elespassaram em um Chevrolet Celta branco, segundo relato do filho.

O crime aconteceu na rua Afonso Pena, próximo à Travessa Santa Luzia. O suspeito foi identificado e por enquanto está foragido.

O caso foi registrado pela PM na delegacia da Polícia Civil, como homicídio simples.

