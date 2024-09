Show de Luan Santana no Rock in Rio é cancelado por atraso da organização do evento, informa assessoria

O Show de Luan Santana que aconteceria no último sábado(21) no Rock In Rio – Dia Brasil foi cancelado. A assessoria informou que a organização atrasou o show e o cantor não pode participar do evento, pois teria outro show marcado em São José, Santa Catarina.

Vários fãs ficaram desapontados, visto que muitos realizaram caravanas e esperavam pelo cantor.

Confira a nota da assessoria na íntegra:

Por razões alheias a nossa responsabilidade, a equipe de Luan Santana anuncia a inviabilidade de sua presença no Rock’n Rio na noite deste sábado (21), no palco Mundo. A apresentação estava marcada para 21h30.

No entanto, fomos surpreendidos com o aviso da organização do Rock’n Rio sobre a ocorrência de atraso no início do show que levaria pela primeira vez os astros da música sertaneja ao maior festival do Brasil.

É preciso enfatizar que a equipe de Luan Santana só confirmou a participação do cantor no RiR, meses atrás, sob o compromisso da organização de que não haveria atraso em sua apresentação, visto que ele já tinha um grande show agendado para esta mesma data em São José (SC).

Diante do atraso anunciado, a equipe de Luan Santana não teve outra alternativa senão optar por sua ausência no RiR.

Atenciosamente

Equipe Luan Santana

