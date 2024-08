Vídeo: jovem é atingido por tiros enquanto andava de bicicleta no Aero Rancho

Jovem de 18 anos ficou ferido, na noite desse domingo (4), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, após ser atingido por três tiros enquanto andava de bicicleta.

Conforme Boletim de Ocorrência, a vítima passava pela Rua Dália quando o motociclista se aproxima por trás e começa a efetuar os disparos. Dos sete tiros, três atingiram a perna esquerda, nádega e abdômen.

Assim que é atingido, o rapaz pula da bicicleta, enquanto o motociclista foge. A vítima foi socorrida e encaminhada para Santa Casa. O estado de saúde não foi divulgado.

A PM (Polícia Militar), Polícia Civil e Perícia foram acionadas e, no local, sete cápsulas deflagradas acabaram apreendidas pelos investigadores.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio e segue sob investigação.

Confira o vídeo abaixo:

