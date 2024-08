Motorista faz manobra brusca ao ver policiais e 413kg de drogas são apreendidos em Corumbá

Apreensão ocorreu na BR-262

Um homem não identificado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por transportar 413kg de drogas na última quinta-feira(1) em Corumbá. Os entorpecentes estavam sendo transportados em um caminhão.

A abordagem ao veículo ocorreu durante uma atividade de sinalização que os policias realizavam devido a um incêndi nas margens da BR-262. O motorista do caminhão teria dado uma monobra brusca ao ver os policiais.

A equipe policial ficou desconfiada com o ocorrido e resolveu abordar o condutor que estava nervoso. Quando a lona do reboque foi retirada, os policiais encontraram drogas no interior do veículo.

383kg de pasta base e 30kg de cloridato de cocaína. O motorista disse quando interrogado que a recebeu a carreta com a carga em Corumbá e teria como destino o estado de SP.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.