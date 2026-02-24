Batida entre três veículos deixa motorista presa às ferragens na Avenida Manoel da Costa Lima

Foto: Lívia Medina
Foto: Lívia Medina

Um acidente envolvendo três veículos chamou a atenção de motoristas na manhã desta terça-feira (24), no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a Rua da Candelária, em Campo Grande. A colisão deixou uma mulher presa às ferragens e provocou a interdição parcial da via.

De acordo com a Polícia Militar, um Ford Fox seguia pela avenida no sentido sul–norte quando avançou a sinalização de parada obrigatória. No mesmo momento, uma caminhonete Ford F-150 trafegava no sentido leste–oeste pela Avenida Manoel da Costa Lima e não conseguiu frear a tempo, ocorrendo a colisão.

Foto: Lívia Medina

Com o impacto, a F-150 acabou atingindo uma motocicleta Yamaha Fazer 250, que realizava uma conversão no cruzamento. Na sequência, a caminhonete ainda colidiu contra um poste e imprensou o Ford Fox. A condutora do veículo ficou presa às ferragens e sofreu, a princípio, fratura na tíbia. Ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Campo Grande, onde permanece em estado estável.

O motociclista sofreu apenas ferimentos leves e foi levado para a UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) Leblon. Já a motorista do Ford Fox também recebeu atendimento médico.

Por conta do acidente, o trânsito precisou ser interditado no local, com a criação de desvios para garantir a fluidez dos veículos que trafegam pela região. A Polícia Militar permaneceu no cruzamento orientando os condutores até a liberação da via.

Desvio feito no trânsito – Foto: Lívia Medina

 

Com informações da repórter Lívia Medina

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Caminhão com carga de bebidas tomba após motorista tentar evitar colisão na MS-377

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *