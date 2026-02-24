Batida entre três veículos deixa motorista presa às ferragens na Avenida Manoel da Costa Lima

Um acidente envolvendo três veículos chamou a atenção de motoristas na manhã desta terça-feira (24), no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a Rua da Candelária, em Campo Grande. A colisão deixou uma mulher presa às ferragens e provocou a interdição parcial da via.

De acordo com a Polícia Militar, um Ford Fox seguia pela avenida no sentido sul–norte quando avançou a sinalização de parada obrigatória. No mesmo momento, uma caminhonete Ford F-150 trafegava no sentido leste–oeste pela Avenida Manoel da Costa Lima e não conseguiu frear a tempo, ocorrendo a colisão.

Com o impacto, a F-150 acabou atingindo uma motocicleta Yamaha Fazer 250, que realizava uma conversão no cruzamento. Na sequência, a caminhonete ainda colidiu contra um poste e imprensou o Ford Fox. A condutora do veículo ficou presa às ferragens e sofreu, a princípio, fratura na tíbia. Ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Campo Grande, onde permanece em estado estável.

O motociclista sofreu apenas ferimentos leves e foi levado para a UPA (Unidade de

Pronto Atendimento) Leblon. Já a motorista do Ford Fox também recebeu atendimento médico.

Por conta do acidente, o trânsito precisou ser interditado no local, com a criação de desvios para garantir a fluidez dos veículos que trafegam pela região. A Polícia Militar permaneceu no cruzamento orientando os condutores até a liberação da via.

Com informações da repórter Lívia Medina

