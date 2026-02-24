Homem de 42 anos é preso em Paranaíba para cumprir pena por tráfico de drogas

Nesta segunda-feira (23), um homem de 42 anos, condenado pelo crime de tráfico de drogas, foi preso pelo cumprimento de mandado de prisão definitiva, cumprido pelo SIG (Setor de Investigações Gerais). O caso aconteceu em Paranaíba, cidade distante 408 quilômetros de Campo Grande.

A ordem judicial foi emitida pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, determinando o cumprimento da pena remanescente de 12 anos, 2 meses e 6 dias em regime fechado.

Após ser localizado e abordado pelos policiais, o indivíduo foi informado sobre a decisão judicial e conduzido aos procedimentos legais antes de ser encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

