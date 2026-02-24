Polícia recupera objetos furtados de obra e prende dois suspeitos em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo recuperou objetos que haviam sido furtados da obra de reforma da Câmara Municipal no dia 19 de fevereiro. Entre os itens levados estavam um martelete da marca Bosch, ferramentas de construção e um bebedouro. O prejuízo foi de mais de R$ 3 mil.

Durante a investigação, os policiais descobriram que os produtos estavam sendo vendidos pelas redes sociais. Os objetos foram encontrados na casa de uma mulher de 28 anos. Ela contou que recebeu os materiais do ex-companheiro para vender, mesmo desconfiando que poderiam ser roubados.

A mulher foi presa em flagrante por receptação. O homem apontado como autor do furto também foi identificado e levado para a delegacia. Os dois seguem à disposição da Justiça.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram