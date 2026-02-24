Caminhão com carga de bebidas tomba após motorista tentar evitar colisão na MS-377

Um caminhão carregado com bebidas tombou na tarde de segunda-feira (23), por volta das 15h, na rodovia MS-377, em Água Clara, município distante cerca de 192 quilômetros de Campo Grande. Apesar do impacto e dos danos ao veículo, ninguém ficou ferido.

De acordo com o relato do motorista, para o Portal Água Clara, ele seguia para a cidade onde faria entregas quando foi fechado por um caminhão-caçamba. Ao tentar evitar a colisão, perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou tombando às margens da rodovia.

O acidente provocou apenas prejuízos materiais. Parte da carga ficou espalhada na vegetação próxima à estrada. O condutor permaneceu no local aguardando a chegada de outro caminhão da empresa para realizar a transferência dos produtos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram