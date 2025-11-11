Barbearia é atingida por tiros na Vila Margarida e câmeras registraram ação dos suspeitos

Uma barbearia localizada na Vila Margarida, em Campo Grande, foi alvo de disparos de arma de fogo na noite dessa segunda-feira (10). O ataque deixou a porta de vidro do estabelecimento danificada. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do local e efetuaram três disparos em direção à fachada. As câmeras de segurança registraram a ação: o condutor da moto usava um casaco azul, enquanto o garupa, responsável pelos tiros, vestia uma camiseta preta. Após os disparos, a dupla fugiu e ainda não foi localizada.

O proprietário da barbearia afirmou à polícia que não possui desavenças ou conflitos pessoais. No entanto, relatou que, por volta das 15h30 do mesmo dia, dois homens estiveram no estabelecimento perguntando por um funcionário que não compareceu ao trabalho. Após serem informados da ausência, os visitantes deixaram o local em um carro Gol cinza, que estava estacionado a certa distância e ocupado por uma terceira pessoa.

Ainda segundo o registro policial, um dos homens que procuraram o funcionário tinha uma tatuagem de fuzil no rosto e vestia camiseta azul. A Polícia Científica foi acionada para realizar os levantamentos no local e constatou dois orifícios compatíveis com projéteis de arma de fogo. O caso segue sob investigação.

