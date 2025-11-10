Vítimas foram esfaqueadas antes de morrerem em incêndio no município de Rochedo

Mãe e filha são o 35º e 36º casos de feminicídio em Mato Grosso do Sul em 2025

Na madrugada desta segunda-feira(10), foi preso Higor Thiago Santana de Almeida, de 31 anos, suspeito de matar a ex-companheira, e os familiares dela, a mãe idosa e o filho adolescente, em Rochedo. Um incêndio atingiu a residência onde as três vítimas moravam em circunstâncias que ainda serão esclarecidas.

O caso é investigado como duplo feminicídio e homicídio qualificado. O suspeito teria esfaqueado as vítimas antes de morrerem carbonizadas no local.

As vítimas foram identificadas como Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83 anos , Rosimeire Vieira de Oliveira, de 37, e o adolescente como Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos.

O suspeito Higor Thiago é ex-companheiro de Rosimeire e foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (10), ele havia sido liberado, mas foi preso novamente devido a novas evidências do caso. A prisão preventiva do suspeito será representada pela Polícia Civil. Testemunhas informaram que ele não aceitava o fim do relacionamento com a mulher.

No dia do crime, a PM (Polícia Militar) foi acionada com a informação de que um incêndio atingia uma casa no bairro Parque dos Diamantes. No local, moradores ajudavam na contenção das chamas com mangueiras de jardim.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. Com este caso, Mato Grosso do Sul registra o 35º e 36º caso de feminicídio.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.