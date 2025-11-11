Homem em situação de rua é esfaqueado no Centro de Campo Grande

Um homem em situação de rua, de 38 anos, foi esfaqueado na noite dessa segunda-feira (10) na esquina da Rua Maracaju com a Avenida Calógeras, região central de Campo Grande. A vítima foi atingida no pescoço e no tórax e socorrida em estado grave.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar foi acionada após o homem ser encontrado caído no chão, ferido por golpes de faca. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e o encaminhou para a Santa Casa da Capital.
O autor do crime não foi localizado. Segundo informações repassadas à polícia, a vítima teria sido atacada por dois suspeitos, que fugiram logo após o esfaqueamento. No momento do atendimento, não havia testemunhas no local que pudessem esclarecer as circunstâncias da agressão.
A Perícia Técnica foi acionada para realizar os levantamentos na cena do crime. O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.
