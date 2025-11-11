Sol predomina e temperaturas chegam a 36°C em MS nesta terça-feira

Dia segue com tempo firme e baixa nebulosidade em todas as regiões do Estado, segundo o Cemtec

O sol deve predominar em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (11), com tempo firme e baixa nebulosidade em grande parte do Estado, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). As temperaturas variam entre 16 °C e 36 °C, com sensação de calor mais intensa nas regiões norte e pantaneira.

Em Campo Grande, os termômetros ficam entre 22 °C e 33 °C. No Pantanal, o calor aumenta: Corumbá deve registrar máxima de 34 °C, mesma previsão para Porto Murtinho, enquanto em Aquidauana a variação é de 21 °C a 35 °C.

Na região norte, Coxim pode atingir 36 °C, e Camapuã chega a 32 °C. Já no leste, Três Lagoas e Paranaíba terão mínimas de 19 °C e máximas de 32 °C e 33 °C, respectivamente.

O sul do Estado amanhece com temperaturas mais amenas: Ponta Porã varia entre 17 °C e 29 °C, Iguatemi marca mínima de 16 °C e máxima de 29 °C, e Dourados tem entre 19 °C e 31 °C.

De acordo com o Cemtec, a massa de ar seco mantém o tempo estável durante a semana, impedindo a formação de nuvens de chuva e contribuindo para a elevação gradual das temperaturas, sobretudo nas regiões norte e pantaneira.

