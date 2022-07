Baleado na cabeça por vizinho recebe alta médica e volta para casa

O homem identificado como Leandro Garcia, de 41 anos que foi baleado na cabeça pelo vizinho no último domingo (24), em Chapadão do Sul, cidade a 300 quilômetros de Campo Grande recebeu alta médica e já retornou para casa. Ele permaneceu pelo menos 24 horas com a bala alojada na região da cabeça.

A vítima estava internada na Santa Casa de Campo Grande devido a gravidade dos ferimentos mas foi encaminhado para um hospital particular da Capital. Não há informações se a bala foi retirada da cabeça de Leandro.

Em um vídeo publicado por um dos familiares da vítima em uma rede social, a família e amigos de Leandro esperavam ansiosos pelo retorno e comemoram sua chegada com cartazes e muita festa. Eles chamam o caso de milagre pelo tempo de recuperação e retorno.