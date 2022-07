Confira o resumo das principais novelas para esta sexta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Bianca se recusa a beijar Heitor. Catarina faz o queijo. Marcela manda Heitor descobrir o que se passa na fazenda de Petruchio. Mimosa continua no mundo da lua. Cornélio conversa com Batista sobre Heitor. Buscapé adverte Catarina em relação à Lindinha. Inácio promete dar a Cornélio uma chave mestra. Lourdes e Bárbara flagram Hildegard com Fábio, que finge estar hipnotizado. Batista exige que Heitor trabalhe. Edmundo não tem dinheiro para comer. Petruchio avisa que ninguém quer o seu queijo. Lindinha ouve Calixto dizer que Petruchio ficou com a herança de Catarina.

A Favorita

Céu diz a Cassiano que está noiva. Céu visita Greice e avisa que ela ainda vai se dar mal com Damião. Cida se oferece para ir com Copola atrás de Mariana. Leonardo fica encantado com a nova vizinha, Stela. Maíra consegue despistar seus perseguidores. Rita se irrita ao ver Zé Bob na apresentação de Camila. Adailton consegue encontrar Maíra. Rita sugere a Zé Bob que eles contratem um advogado para regulamentar as visitas. Zé Bob fica contrariado. Maíra diz a Dodi que ligou para várias pessoas. Dodi confere o celular dela e descobre que ela não conseguiu falar com Zé Bob.

Além da Ilusão

Úrsula se preocupa com o rompante de Joaquim. Matias nega para Olívia que tenha envolvimento na morte de Elisa e ameaça Heloísa. Onofre confronta Abel sobre a denúncia na participação de Lucinha no time de futebol. Matias tem um surto e Elias intervém. Heloísa pede que Olívia se afaste de Matias. Eugênio conforta Violeta, que sofre com a traição de Matias e Heloísa. Joaquim se desentende com Abel, que promete vingança. Davi liberta Isadora e todos denunciam a atitude de Joaquim. Leônidas conhece Nise da Silveira e apresenta Matias para a psiquiatra.

Cara e Coragem

Anita revela a Jéssica como conseguiu o terninho laranja que usava quando se conheceram na noite da morte de Clarice. Anita lembra que recebeu um pedido Clarice para vestir o terno e se encontrar com ela, mas a empresária não apareceu. Andréa garante para a delegada Marcela que Clarice não tirou a própria vida e explica sobre a carta escrita por Clarice. Alfredo reage com ciúmes ao saber que Pat vai levar Moa para a casa da família. Ítalo ajuda Andréa a passar pelos jornalistas que a aguardam na porta da delegacia e ela concorda em contar sobre seu depoimento.

Pantanal

Jove diz ao pai que perdeu a confiança do Velho do Rio e o amor de Juma. José Lucas cuida de Juma e afirma para a cunhada que não deixará ninguém tirá-la à força da tapera. Irma e Mariana tentam acalmar Jove, que sente muita raiva de José Lucas. O Velho do Rio escuta Juma dizer a José Lucas que seu encanto por Jove se quebrou. José Leôncio contrata Zefa para trabalhar na fazenda. Maria Bruaca fica comovida com o carinho de Alcides. Juma e José Lucas cuidam juntos da tapera, demonstrando a cumplicidade que nasce entre eles.

Carinha de Anjo

Adolfo faz um discurso apaixonado para Haydee durante o jantar com Dulce Maria, Gustavo e Cecília. O homem fala sobre ser feliz, amor e pede Haydee em casamento. Emocionada, a mulher aceita e recebe um anel de noivado. Chega o aniversário de Frida. Em casa, a menina fica emocionada ao acordar e ver que a mãe preparou um café da manhã especial para festejarem, além de cancelar a festa de aniversário para que as duas possam passar o dia inteiramente juntas. Silvestre conta para Adolfo que viu um mendigo na rua com aparência perturbada e doente.