Will Smith publica vídeo se desculpando com Chris Rock

Em vídeo publicado no seu canal do YouTube, o ator Will Smith se desculpa com o humorista Chris Rock, pelo tapa durante a premiação do Oscar, em março deste ano.

Essa é a primeira vez que Will fala sobre a agressão. O tapa aconteceu depois que Rock fez uma piada sobre Jada Smith. Na ocasião, Chris comentou que Jada poderia fazer a continuação do filme “GI Jane”, onde Demi Moore raspou o cabelo para interpretar a personagem. O que acontece é que a cabeça raspada de Jada é motivada pela alopecia, uma condição que leva a queda de cabelo. Após isso, Will subiu no palco, deu um tapa no rosto de Chris e gritou um “mantenha o nome da minha esposa fora da p*** da sua boca”, para o humorista.

“Nos últimos meses, eu estive pensando muito e fazendo muito trabalho pessoal. Vocês fizeram muitas perguntas e eu queria tirar um tempo para respondê-las”, aparece na introdução do vídeo postado no YouTube e no Instagram do ator. Na sequência, Will aparece, senta em um sofá e começa a comentar sobre o caso.

O ator também se desculpa com a mãe de Chris durante o vídeo. “Eu vi uma entrevista da mãe dele e essa foi uma das coisas daquele momento, eu não estava pensando. Eu não percebi quantas pessoas se machucaram com aquele momento”, comentou.

Após o tapa, Will Smith anunciou a saída da Academia e recebeu uma suspensão de 10 anos, onde ele não pode comparecer ao Oscar ou em eventos relacionados. Minutos antes, ele havia ganhado sua primeira estatueta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

