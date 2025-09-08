Babá é suspeita de trancar menina de 10 anos em barraca para estupro, em Sidrolândia

Uma mulher, que trabalhava como babá, está sendo investigada pela Polícia Civil de Sidrolândia, município localizado a 71 quilômetros de Campo Grande, sob a suspeita de trancar uma menina de 10 anos em uma barraca com o objetivo de facilitar o estupro da criança. O crime teria ocorrido no último sábado (6).

O suspeito de cometer o abuso é um adolescente de 15 anos, que seria sobrinho do marido da babá. Segundo informações preliminares, a babá teria trancado a criança na barraca junto com o adolescente, permitindo que o crime acontecesse.

O caso veio à tona depois que o pai da vítima, ao tomar conhecimento da situação, procurou o Conselho Tutelar. A criança foi prontamente acolhida pelo órgão de proteção, que aplicou as medidas de segurança necessárias e a deixou sob os cuidados do pai.

A Polícia Civil da cidade registrou a ocorrência e instaurou um inquérito para investigar o caso, que corre sob sigilo. A babá, que não teve o nome divulgado, é considerada a principal suspeita. As autoridades buscam agora reunir mais detalhes para esclarecer as circunstâncias do crime e determinar o envolvimento de todos os implicados.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais