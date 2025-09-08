MS tem vagas abertas em concursos e processos seletivos; salários chegam a R$ 32 mil

Diversos concursos e processos seletivos estão com inscrições abertas em Mato Grosso do Sul, oferecendo oportunidades em diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas vão desde contratos temporários até cargos efetivos no Judiciário, com salários que variam de R$ 1.020 a mais de R$ 32 mil.

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo simplificado para preencher 58 vagas temporárias de agente de pesquisas e mapeamento em 28 municípios de oito estados, incluindo Aquidauana e Ponta Porã.

Inscrições: gratuitas, presenciais, até as 17h de quarta-feira (10)

Contrato: inicial de 30 dias, prorrogável por até um ano

Salário: R$ 2.676,24 + auxílio-alimentação (R$ 1.000), transporte e pré-escolar

Edital

TRE-MS

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) abre amanhã inscrições para estagiários de nível superior em diversas áreas, como Direito, Administração, Informática, Jornalismo, Publicidade, Contábeis, Matemática e Engenharias.

Inscrições: on-line

Bolsa: R$ 1.020 + vale-transporte

Provas: on-line, de 6 a 13 de outubro

Edital

IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) encerra nesta terça-feira (8) inscrições para processo seletivo de professor substituto de Matemática, em Ponta Porã e Jardim.

Carga horária: 40h semanais

Remuneração: de R$ 4.326,60 a R$ 9.058,29

Edital Ponta Porã Edital Jardim

Prefeitura de Juti

A Prefeitura de Juti anunciou processo seletivo para 39 vagas de professores em diversas áreas da educação, como anos iniciais, Educação Infantil, Arte, Ciências da Natureza, Educação Física e Leitura e Produção Textual.

Inscrições: 16 e 17 de dezembro, presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação

Jornada: 20h semanais

Salário: R$ 2.788,58

Edital

Taquarussu

A Prefeitura de Taquarussu abriu inscrições para uma vaga de assistente social.

Inscrições: até 15 de setembro, via formulário

Seleção: análise curricular

Salário: R$ 4.100

Carga horária: 30h semanais

Edital

TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) está com concurso aberto para juiz substituto. São 15 vagas imediatas mais cadastro reserva.

Inscrições: até 18 de setembro, pelo site da FGV

Taxa: R$ 320

Edital

As seleções abrangem níveis médio, técnico e superior, além de contratos temporários e efetivos. Especialistas orientam os candidatos a ficarem atentos aos prazos de inscrição e aos editais oficiais, que detalham regras, requisitos e etapas de seleção.

