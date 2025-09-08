MS tem vagas abertas em concursos e processos seletivos; salários chegam a R$ 32 mil

Diversos concursos e processos seletivos estão com inscrições abertas em Mato Grosso do Sul, oferecendo oportunidades em diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas vão desde contratos temporários até cargos efetivos no Judiciário, com salários que variam de R$ 1.020 a mais de R$ 32 mil.
IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo simplificado para preencher 58 vagas temporárias de agente de pesquisas e mapeamento em 28 municípios de oito estados, incluindo Aquidauana e Ponta Porã.
Inscrições: gratuitas, presenciais, até as 17h de quarta-feira (10)
Contrato: inicial de 30 dias, prorrogável por até um ano
Salário: R$ 2.676,24 + auxílio-alimentação (R$ 1.000), transporte e pré-escolar
TRE-MS
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) abre amanhã inscrições para estagiários de nível superior em diversas áreas, como Direito, Administração, Informática, Jornalismo, Publicidade, Contábeis, Matemática e Engenharias.
Inscrições: on-line
Bolsa: R$ 1.020 + vale-transporte
Provas: on-line, de 6 a 13 de outubro
IFMS
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) encerra nesta terça-feira (8) inscrições para processo seletivo de professor substituto de Matemática, em Ponta Porã e Jardim.
Carga horária: 40h semanais
Remuneração: de R$ 4.326,60 a R$ 9.058,29
Edital Ponta Porã Edital Jardim
Prefeitura de Juti
A Prefeitura de Juti anunciou processo seletivo para 39 vagas de professores em diversas áreas da educação, como anos iniciais, Educação Infantil, Arte, Ciências da Natureza, Educação Física e Leitura e Produção Textual.
Inscrições: 16 e 17 de dezembro, presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação
Jornada: 20h semanais
Salário: R$ 2.788,58
Taquarussu
A Prefeitura de Taquarussu abriu inscrições para uma vaga de assistente social.
Inscrições: até 15 de setembro, via formulário
Seleção: análise curricular
Salário: R$ 4.100
Carga horária: 30h semanais
TJMS
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) está com concurso aberto para juiz substituto. São 15 vagas imediatas mais cadastro reserva.
Inscrições: até 18 de setembro, pelo site da FGV
Taxa: R$ 320
As seleções abrangem níveis médio, técnico e superior, além de contratos temporários e efetivos. Especialistas orientam os candidatos a ficarem atentos aos prazos de inscrição e aos editais oficiais, que detalham regras, requisitos e etapas de seleção.
Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram
Leia mais
Procurando emprego? Funsat oferece 1,7 mil vagas na Capital nesta segunda-feira